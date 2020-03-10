Послугу Е-Малятко запустили у Дніпрі

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомляють, що послуга Е-Малятко запустилась у Дніпрі.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Відсьогодні Е-Малятко працює у Дніпрі, а це означає, що жителі всіх 11 пілотних міст вже можуть отримати комплексну послугу у пологових будинках чи ЦНАП", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що для можливості користування послугою батькам потрібно мати з собою паспорти, номери карток платників податок та медичну довідку про народження дитини від пологового будинку.

До кінця року Е-Малятко планують запустити на порталі Дія, щоб будь-хто міг скористатися послугою онлайн, додали у відомстві.

Як повідомлялось, Е-Малятко – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одну.

Вперше послуга Е-Малятко запустилася на початку січня у Харкові. Ця комплексна послуга покликана заощадити час молодих батьків. Зараз послуга працює у тестовому режимі, бета-тест Е-Малятко закінчиться влітку, і всі десять послуг стануть доступними.