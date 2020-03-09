У Маріуполі пройшов мітинг до дня народження Тараса Шевченка

У Маріуполі Донецької області пройшов урочистий мітинг, присвячений 206 річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Про це 9 березня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Радник голови Донецької ОДА Микола Трофименко під час заходу наголосив, що актуальність творів Кобзаря не згасає донині. «Як заповідав нам великий Шевченко, Україна обов’язково буде, і ми обов’язково переможемо», - підкреслив він.

Мітинг до дня народження Тараса Шевченка у Маріуполі / Фото: dn.gov.ua

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Мітинг завершився читанням вірша про Шевченка маріупольської поетеси Марії Сладкової та покладанням квітів до пам’ятника Кобзарю.