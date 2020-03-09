На Житомирщині зіткнулись два авто, загинули троє дорослих і немовля

Під час зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Житомир-Чернівці в смт Любар на Житомирщині загинуло троє дорослих, а згодом в реанімації померла і маленька дитина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Встановлено, що близько 4:15 у смт Любарі сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та BMW 523. За попередньою інформацією, 23-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті ДТП від отриманих травм на місці пригоди загинули обидва водії та пасажирка Daewoo Lanos. Згодом у реанімаційному відділенні лікарні померла дитина, яка перебувала у Daewoo Lanos.

Наразі у медзакладі лікується пасажир BMW 523 1994 року народження.

Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди і триває встановлення осіб загиблих з автомобіля Daewoo Lanos.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі відомо, що пасажирка Daewoo Lanos, 1985 року народження, громадянка України. Її загиблій доньці - 1 рік і 3 місяці, вона - громадянка Італії. За наявною інформацією, вони їхали від родичів у Хмельницькій області до аеропорту у столиці, скориставшись послугами водія таксі, 1976 року народження, жителя Хмельниччини.

Фото: zt.npu.gov.ua