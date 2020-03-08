Аеропорт у Дніпрі знову працює, боєприпаси Другої світової знищили

Аеропорт у Дніпрі знову працює, боєприпаси Другої світової знищили

Фото, відео
Укрінформ
Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" поновив роботу. Знайдені на його території п'ять боєприпасів часів Другої світової війни знищені шляхом підриву.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

"О 12:10 міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" відкритий на зліт та посадку. О 14:30 відділеннями Групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону Спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області виявлені боєприпаси знищено шляхом контрольованого підриву", - зазначається у повідомленні.

У Дніпровському аеропорту знайшли боєприпаси Другої світової/Фото: ДСНС

Читайте також: Аеропорт у Дніпрі тимчасово закрили через боєприпаси Другої світової

Як повідомляв Укрінформ, 7 березня на території відомчої заправочної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявили авіабомби SC-10 часів Другої світової війни. 7 березня було знайдено дві бомби, а зранку 8-го - ще три.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-