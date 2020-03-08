Аеропорт у Дніпрі знову працює, боєприпаси Другої світової знищили

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" поновив роботу. Знайдені на його території п'ять боєприпасів часів Другої світової війни знищені шляхом підриву.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

"О 12:10 міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" відкритий на зліт та посадку. О 14:30 відділеннями Групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону Спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області виявлені боєприпаси знищено шляхом контрольованого підриву", - зазначається у повідомленні.

У Дніпровському аеропорту знайшли боєприпаси Другої світової/Фото: ДСНС

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Як повідомляв Укрінформ, 7 березня на території відомчої заправочної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявили авіабомби SC-10 часів Другої світової війни. 7 березня було знайдено дві бомби, а зранку 8-го - ще три.