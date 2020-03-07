В Одесі “замінували” медзаклади, ТЦ, готелі та вокзали

Правоохоронці Одеси перевіряють повідомлення про замінування низки об'єктів, серед яких медичні заклади, торговельні центри, готелі, вокзали.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Одеської області.

"Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху на ряді об’єктів в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед цих об’єктів - медичні заклади, торгівельні центри, готелі, вокзали.

На зазначених об'єктах зараз працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.