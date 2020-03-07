В Україні сьогодні - до 18° тепла та дощі

У суботу, 7 березня, в Україні очікується від 0 до 18° тепла, невеликий дощ можливий лише у північних і західних областях. У Карпатах - дощ з мокрим снігом.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"7 березня у західних та місцями в північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних і центральних областях подекуди туман. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях 13-18°; в Карпатах протягом доби близько 0°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 7 березня можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°. У Київській області місцями також можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.