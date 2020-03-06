Зеленський побував на випробуваннях техніки “АвтоКрАЗ”

Президент України Володимир Зеленський відвідав завод "АвтоКрАЗ" у Кременчуці, де ознайомився зі зразками продукції підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

“Під час робочої поїздки в Полтавську область Президент Володимир Зеленський відвідав завод ПрАТ "АвтоКрАЗ", що в Кременчуці. Главі держави продемонстрували випробування техніки на спеціальному полігоні та зразки продукції підприємства. Техніка пересувалася з перешкодами на суші та у воді, рухалася з великим нахилом та показала якість деталей, зокрема двигуна”, - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, Президент схвально оцінив презентацію й можливості техніки.

"Ці випробування справді вражають", – наголосив Зеленський.

Як зазначили в ОП, підприємство нині перебуває у складній ситуації, тож його керівництво разом з главою держави, міністром інфраструктури Владиславом Криклієм та очільниками області й міста обговорили шляхи виведення заводу з кризи.

За словами генерального директора підприємства Романа Черняка, у 2015-2016 роках "АвтоКрАЗ" постачав Збройним силам України тисячу автомобілів на рік, але згодом обсяги замовлень почали падати, а з 2018 року замовлення припинилися взагалі.

Директор звернувся до Президента з проханням щодо підтримки підприємства держзамовленням. На його переконання, техніка "АвтоКрАЗу" може стати "хребтом української армії".

Зеленський наголосив, що у підприємства має бути план виготовлення продукції, і закликав подавати на тендер свої пропозиції, але ці пропозиції мають бути чесними, зокрема щодо дотримання умов виробництва й термінів.

"Скільки і якої продукції ви готові виготовляти, за яку ціну і яка при цьому буде заробітна плата працівників?" – запитав Президент.

Також було наголошено на тому, що завод має не лише акцентувати увагу на виготовленні автомобілів для потреб війська, а й працювати у напрямку виробництва спеціальної техніки для комунальних підприємств, місцевих громад, приватного сектору.

Володимир Зеленський наголосив, що "АвтоКрАЗ" має працювати над поліпшенням якості продукції, її технічних характеристик та дотримуватися термінів виконання замовлень.

Своєю чергою Криклій зазначив, що торік міністерство підтримало завод і забезпечило його замовленням від "Укравтодору", яке, хоч із запізненням, але було виконане. Він пообіцяв опрацювати питання, озвучені главою держави разом із керівництвом міста й області.

ПрАТ "АвтоКрАЗ" – єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів із замкнутим технологічним циклом виробництва. Кременчуцький автозавод виготовляє широку лінійку вантажівок для будівельної, гірничодобувної та лісозаготівельної галузей, дорожнього та комунального господарств, нафтогазового комплексу, Збройних сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Модельний ряд автомобільної техніки марки "КрАЗ" включає близько 40 базових моделей та майже 350 модифікацій. Крім основної продукції, підприємство виробляє запасні частини, причепи, напівпричепи, продукцію ливарного виробництва, різноманітний інструмент.

Завод має два основних виробництва – складальне та агрегатне, а також всі допоміжні обслуговуючі підрозділи: ремонтні, енергетичні, лабораторії та випробувальні центри.

Підприємство здійснює поставки продукції на внутрішній ринок, а також у країни ближнього зарубіжжя та країни Африканського континенту. За 2019 рік частка експорту в загальному обсязі постачань склала 2%.

Фото: Офіс Президента