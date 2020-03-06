На Херсонщині розпочинають проєкт “Бізнес-інкубатор у сільській місцевості”

Навчальний проєкт “Бізнес-інкубатор у сільській місцевості”, що здійснюється коштом Євросоюзу, вперше реалізують у Херсонській області.

Про це йшлося на нараді щодо розвитку аграрного виробництва у Херсонській області, повідомляє пресслужба ГС “Агро-Продовольча Рада”.

“Херсонщина стане першою областю в Україні, де реалізовуватимуть проєкт “Бізнес-інкубатор у сільській місцевості”. Його мета - навчити людей, які цікавляться фермерською справою, аспектам ведення аграрного бізнесу”, - йдеться у повідомленні.

Як розповів голова Агро-Продовольчої Ради Іван Слободяник, аби передати знання аграріям Херсонщини в сучасних умовах, Агро-Продовольча Рада об’єднала зусилля з Українським державним фондом підтримки фермерських господарств, що підпорядковується Мінекономіки.

“Проєкт “Бізнес-інкубатор у сільській місцевості” реалізовується коштом ЄС. В його рамках планується створення у кожному обласному центрі приміщення з обладнанням, де люди, що цікавляться фермерською справою, зможуть пройти навчання. Орієнтовно там будуть проходити навчання за 50 напрямами”, – додав Слободяник.

Він зазначив, що навчання відбуватиметься у форматі відеозв’язку. Учасники проєкту відвідуватимуть тренінги, семінари та відеоуроки, а згодом зможуть закріпити отримані знання на практиці.

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Як повідомляв Укрінформ, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) навесні 2019 року запустило в Україні новий проєкт "Бізнес-інкубатори", що має на меті стимулювати розвиток технологічної економіки та підтримати українські стартапи.

"Бізнес-інкубатори" - менторський проєкт, розроблений для підтримки та розвитку інноваційного бізнесу. Інкубатори відкриті для співпраці з підприємствами у таких сферах, як розвиток ІТ-технологій, науки, інженерії, сільського господарства, медицини та фармацевтичного сектору.

Відібрані стартапери візьмуть участь в експертних сесіях із підприємцями та інвесторами з усього світу і пройдуть інтенсивний 4-місячний курс з питань створення та ведення успішного бізнесу - від ідеї до розвитку продукту та залучення капіталу.