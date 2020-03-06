У Харкові вшанували пам'ять бійців, які загинули у лютому на Донбасі

Панахида за загиблими у лютому на Донбасі військовослужбовцями пройшла 5 березня біля пам'ятника захисникам України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

"Цей захід зібрав три десятки представників патріотичних організацій та церкви. Люди тримали у руках прапори України та червоно-чорні прапори, запалені свічки, квіти", - розповів він.

За його словами, акція пройшла за ініціативи Українського інституту національної пам'яті (УІНП), Міністерства у справах ветеранів спільно з Православною церквою України та ветеранськими організаціями.

"В акції взяла участь керівник Північно-Східного територіального відділу УІНП Марія Тахтаулова. Вона підкреслила у своєму слові, що відтепер ця щомісячна акція пам'яті за прикладом Києва відбуватиметься у всіх регіонах", - додав Чистилін.

Після панахиди люди поклали квіти до пам'ятника Захисникам України, який було відкрито 14 жовтня 2019 року.

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Як повідомлялося, 1 лютого в зоні бойових дій на сході України загинула 33-річна Клавдія Ситник із Зачепилівського району Харківської області. Також у лютому на сході загинули 22-річний Максим Хітайлов з Полтавської області, 27-річний Дмитро Гринь з Сумщини, 46-річний Володимир Федченко з Луганщини.

Фото: objectiv.tv