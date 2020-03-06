У Харкові вшанували пам'ять бійців, які загинули у лютому на Донбасі
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.
"Цей захід зібрав три десятки представників патріотичних організацій та церкви. Люди тримали у руках прапори України та червоно-чорні прапори, запалені свічки, квіти", - розповів він.
За його словами, акція пройшла за ініціативи Українського інституту національної пам'яті (УІНП), Міністерства у справах ветеранів спільно з Православною церквою України та ветеранськими організаціями.
"В акції взяла участь керівник Північно-Східного територіального відділу УІНП Марія Тахтаулова. Вона підкреслила у своєму слові, що відтепер ця щомісячна акція пам'яті за прикладом Києва відбуватиметься у всіх регіонах", - додав Чистилін.
Після панахиди люди поклали квіти до пам'ятника Захисникам України, який було відкрито 14 жовтня 2019 року.
Як повідомлялося, 1 лютого в зоні бойових дій на сході України загинула 33-річна Клавдія Ситник із Зачепилівського району Харківської області. Також у лютому на сході загинули 22-річний Максим Хітайлов з Полтавської області, 27-річний Дмитро Гринь з Сумщини, 46-річний Володимир Федченко з Луганщини.
Фото: objectiv.tv