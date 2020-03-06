Зеленському на Полтавщині показали "апгрейд" обласної лікарні

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом капітального ремонту хірургічного корпусу Полтавської обласної клінічної лікарні та наголосив на важливості комунікації в медичній реформі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Мені здається, що все має дуже непоганий вигляд - йде реконструкція відділень, сучасна техніка, задоволені лікарі, дуже задоволене керівництво лікарні, а головне - задоволені люди, пацієнти. Полтавська область є пілотним прикладом медичної реформи», - зазначив Президент.

Водночас він висловив переконання, що реалізацію медичної реформи дуже важливо комунікувати й на прикладах показувати, що відбувається.

«Деякі люди справді не бачать прикладів і не розуміють, що відбувається, як змінюється медицина, як змінюється якість», – додав глава держави.

За його словами, у такі лікарні варто привозити пацієнтів і лікарів, щоб вони в усьому пересвідчилися самі.

Під час ознайомлення з перебігом капітальної реконструкції директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак та головний лікар закладу Григорій Оксак поінформували главу держави про реалізацію пілотного проєкту «Госпітальний сектор» в області та про заходи, які було здійснено в лікарні, показали приміщення приймально-діагностичного та рентгенологічного відділень, де тривають ремонтні роботи. Також Зеленський оглянув відділення нейрохірургії.

В операційному блоці Президенту продемонстрували сучасне високотехнологічне обладнання, яке закуплено для хірургії.

За словами головного лікаря, раніше в лікарні був великий стаціонар, але на місці оперувалося лише 20% пацієнтів. Нині завдяки оновленням оперують 90% хворих, і їх уже не потрібно направляти до Києва чи профільних інститутів.

Також зазначається, що лікарі перебувають на зв’язку з районами, зокрема завдяки телемедицині, і коли пацієнта направляють на лікування в обласну лікарню, вони вже мають всю інформацію про нього.

Своєю чергою т.в.о. голови Національної служби здоров'я Оксана Мовчан повідомила, що Полтавська обласна клінічна лікарня є одним із восьми опорних медзакладів області. Всього в Україні планується створити 220 таких опорних лікарень, які матимуть необхідну інфраструктуру та потужності для надання екстреної медичної допомоги.

За словами Мовчан, ця лікарня майже відремонтована та обладнана, а повне завершення ремонтних робіт заплановане на червень цього року.

Президент також оглянув пересувні амбулаторні комплекси на базі автомобілів ISUZU і поцікавився питанням укомплектованості лікарень Полтавщини автомобілями екстреної медичної допомоги.

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак зазначив, що торік було придбано 165 одиниць такого транспорту, а також область отримала чотири автомобілі, закуплені з ініціативи Президента.

«Зараз на область повністю вистачає автомобілів екстреної допомоги», – запевнив Лисак.

Як зауважили в ОП, загальна кошторисна вартість капітального ремонту лікарні становить 53,3 млн грн. Фінансування з обласного бюджету в поточному році – 15,4 млн грн.

У закладі вже виконано монтаж внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення, вентиляції, опалення, електропостачання, системи оповіщення про пожежу. Повністю завершено ремонт приміщень МРТ та КТ. Закуплено операційний стіл, ультразвукові системи, хірургічні відсмоктувачі, електрокардіограф, відеогастроскоп, відеодуоденоскоп, відеоколоноскоп.