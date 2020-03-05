Чернігів виділив 400 тисяч на забезпечення інфекційної лікарні засобами захисту

Чернігів виділив 400 тисяч на забезпечення інфекційної лікарні засобами захисту

Укрінформ
На забезпечення засобами захисту та антибіотиків інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні №2, яка визначена базовою на випадок коронавірусу, міська влада Чернігова виділила з бюджету 400 тис. грн.

Про це на брифінгу сказав начальник управління охорони здоров’я міської ради Владислав Кухар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кошти в сумі 400 тис. грн виділено на придбання спецодягу для захисту персоналу, дезінфікуючих засобів, інших засобів медичного призначення, певної кількості антибіотиків - для того, щоб інфекційне відділення лікарні №2 було повністю готове для можливого прийому хворих на коронавірус", - поінформував посадовець.

За його словами, у Чернігові виконуються всі протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу. В місті створено спеціальний штаб, медичні заклади, які будуть задіяні в діагностиці та лікуванні можливих хворих, відпрацювали алгоритм дій персоналу.

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Як повідомлялося, базовими закладами у разі появи коронавірусу на Чернігівщині визначені Чернігівська міська лікарня №2 та обласна дитяча лікарня, яка теж знаходиться в обласному центрі. Крім того, створені спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, які виїжджатимуть на виклики з підозрою на цю інфекцію.

Фото: hospital2.org.ua

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