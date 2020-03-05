Чернігів виділив 400 тисяч на забезпечення інфекційної лікарні засобами захисту

На забезпечення засобами захисту та антибіотиків інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні №2, яка визначена базовою на випадок коронавірусу, міська влада Чернігова виділила з бюджету 400 тис. грн.

Про це на брифінгу сказав начальник управління охорони здоров’я міської ради Владислав Кухар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кошти в сумі 400 тис. грн виділено на придбання спецодягу для захисту персоналу, дезінфікуючих засобів, інших засобів медичного призначення, певної кількості антибіотиків - для того, щоб інфекційне відділення лікарні №2 було повністю готове для можливого прийому хворих на коронавірус", - поінформував посадовець.

За його словами, у Чернігові виконуються всі протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу. В місті створено спеціальний штаб, медичні заклади, які будуть задіяні в діагностиці та лікуванні можливих хворих, відпрацювали алгоритм дій персоналу.

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Як повідомлялося, базовими закладами у разі появи коронавірусу на Чернігівщині визначені Чернігівська міська лікарня №2 та обласна дитяча лікарня, яка теж знаходиться в обласному центрі. Крім того, створені спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, які виїжджатимуть на виклики з підозрою на цю інфекцію.

Фото: hospital2.org.ua