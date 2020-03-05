На Одещині підлітка перевіряли на коронавірус, а знайшли грип H1N1

У 15-річного підлітка з райцентру Рені на Одещині, якого після повернення з Італії госпіталізували до Ізмаїльської райлікарні з підвищеною температурою, діагностували грип типу H1N1. Хоча медики не виключали інфікування коронавірусом.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник голови Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

"У підлітка, що повернувся в Україну після тижневого перебування в Італії, медики зафіксували підвищену температуру тіла й госпіталізували до Ізмаїльської лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом. Його було поміщено в ізолюваному боксі, а матеріал експрес-тесту відправили для аналізів фахівцям вірусологічних лабораторій Одеси та Києва. Як з'ясувалось, пацієнт захворів на грип типу H1N1, симптоми якого схожі на інфікування коронавірусом", - зазначив Соколов.

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За його словами, зараз ізмаїльські медики надають пацієнту необхідну допомогу, у лікарні наявні всі медичні препарати.