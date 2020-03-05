Мер Чернівців рекомендує школам та дитсадкам не святкувати 8 Березня

У Чернівцях через коронавірус рекомендовані додаткові профілактичні та обмежувальні заходи у школах і дитсадках, зокрема скасування святкових заходів до 8 Березня.

Про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у своєму відеозверненні, оприлюдненому на офіційній сторінці у Facebook.

"Дякую вчителям, які провели сьогодні уроки з безпеки життєдіяльності, розповіли дітям про заходи особистої гігієни. Звернув увагу директорів шкіл на те, аби скрізь було мило, щоб діти мали можливість мити руки. Рекомендували збільшити тривалість перерв, щоби мати можливість якісніше провітрювати приміщення. А також про обмеження доступу дорослих до приміщень шкіл", - розповів Каспрук.

Крім того, зазначив він, надійшов лист з Держпродспоживслужби, в якому рекомендовано обмежити проведення масових заходів.

"Я розумію, що наближається 8 березня, чудово розумію, що готувалися, що майже все готово. Але все ж таки наполегливо рекомендую адміністраціям шкіл і дитсадків подумати і, можливо, все ж таки скасувати ці заходи", - сказав Каспрук.

Міський голова також розповів, що сьогодні, 5 березня, очікується додаткова поставка замовлених диспенсерів для дезінфекції рук. Їх встановлять у школах.

"Сподіваюсь, всі з розумінням поставляться до цих обмежувальних заходів. Це виключно в інтересах здоров`я дітей", - додав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

У світі станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, водночас 53 278 (55,6%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 74, крім України, країнах світу.