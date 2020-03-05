На Закарпатті авто зіткнулося з локомотивом: є постраждалі

На Закарпатті водій автівки об'їхав шлагбаум на залізничному переїзді та спричинив зіткнення з локомотивом, постраждало 6 пасажирів авто.

Про це інформує пресцентр Укрзалізниці.

“Сьогодні близько 6-ї ранку, проігнорувавши заборонні показники світлової та звукової сигналізації, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter об’їхав закритий шлагбаум і спричинив зіткнення з локомотивом. Інцидент стався на Закарпатті, перегін Хуст — Буштино. Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів автівки”, - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, шістьох пасажирів автомобіля з травмами різної тяжкості доправлено до лікарні міста Тячів. Водій та ще два пасажири відмовилися від госпіталізації.

Правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії. ДТП не вплинула на рух пасажирських поїздів.