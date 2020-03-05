Зеленський прибув на Полтавщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Полтавської області, де планує відвідати медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах, проінспектувати будівництво дороги та поспілкуватися з бізнесом.

Про це повідомляє Офіс Президента.

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Полтавщину”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

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Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, праолтавської області, де планує відвідати медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах, проінспектувати буолтавської області, де планує відвідати медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах, проінспектувати буолтавської області, де планує відвідати медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах, проінспектувати бувоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебуває і ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Режим обсервації закінчується у четвер.

Фото: Офіс Президента