Міжнародні партнери допомогли відновити майже 540 будинків на Донеччині

Норвезька Рада у справах біженців (NRC) в Україні продовжить допомагати постраждалим внаслідок військового конфлікту жителям Донеччини.

Про це 4 березня заявила директор представництва NRC в Україні Ана Поврженич у Краматорську, повідомили на сайті Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні у Краматорську відбулася зустріч першого заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза з делегацією Представництва Норвезької Ради у справах біженців (NRC) в Україні... Як наголосила Директор представництва Ана Поврженич, Норвезька рада у справах біженців (NRC) продовжить надавати допомогу постраждалому внаслідок конфлікту населенню України», - йдеться у повідомленні.

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За словами Поврженич, впродовж листопада та грудня 2019 року NRC надавала юридичну допомогу та консультації внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали внаслідок конфлікту у східних областях країни; а також грошову допомогу та будівельні матеріали для відновлення пошкодженого житла; грошову допомогу для придбання продовольчих товарів уразливим родинам на холодний сезон. Крім того, NRC взяла на себе партнерські зобов’язання щодо надання бізнес-грантів та продовжили проєкти з розвитку сільських організацій, громадської інфраструктури та підтримки дистанційного навчання в Донецькій та Луганській областях.

«Ми високо цінуємо ту допомогу цивільному населенню, яку надають міжнародні партнери спочатку російської збройної агресії. Завдяки підтримці, у нас було відновлено майже 540 будинків на лінії розмежування», - підкреслив перший заступник голови ОДА Мороз.

На зустрічі обговорили плани щодо діяльності NRC, зміни та особливості роботи у 2020 році на території Донецької області.

Фото: dn.gov.ua