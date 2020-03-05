Голова Луганської ОДА обговорив з послом Угорщини перспективні для регіону проєкти

Керівник Луганської ОДА Сергій Гайдай і Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто обговорили проєкти, які можна реалізувати в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Зустріч відбулася 4 березня в Сєвєродонецьку. А вже завтра в селищі Валуйське Станично-Луганського району буде відкрито відремонтовану будівлю сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яку відновлено та облаштовано медичним обладнанням за допомоги угорських партнерів», - ідеться в повідомленні.

Посол Угорщини зустрівся з головою Луганської ОДА / Фото: loga.gov.ua

Зазначається, що медичний персонал закладу надаватиме необхідну допомогу як місцевим, так і мешканцям тимчасово окупованих територій.

«Ми сподіваємося на плідну співпрацю й надалі та відкриті до будь-яких пропозицій. Зроблю все належне, якщо в реалізації подальших проєктів партнерам буде необхідна підтримка на обласному рівні. Крім того, допоможу в організації робочих зустрічей на вищому рівні. Кожна з них є складовою відновлення Луганщини», – наголосив Гайдай.

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Іштван Ійдярто своєю чергою зазначив, що уряд Угорщини докладає зусиль, аби ситуація на Луганщині покращилася. «Реалізуючи такі проєкти, ми сподіваємось на розвиток цієї території», - зазначив дипломат.