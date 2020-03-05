Підозрюваного у збройних нападах на поштові відділення "взяли" в Одесі

Оперативники затримали в Одесі чоловіка, підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти.

Про це інформує пресслужба МВС.

"До столичної поліції звернувся працівник пошти та повідомив про вчинення розбійного нападу на відділення, розташоване на бульварі Ярослава Гашека. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками", - йдеться у повідомленні.

Оперативники Дніпровського управління поліції з'ясували, що перед закриттям до поштового відділення зайшов невідомий у масці та, погрожуючи пістолетом персоналу, заволодів грошима у сумі понад 20 тисяч гривень, після чого втік у невідомому напрямку.

Як поінформував начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, за кілька днів кропіткої роботи столичні правоохоронці встановили особу нападника. Його було затримано в Одесі.

"Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Зловмисник звільнився лише кілька місяців тому і вже скоїв два розбійні напади у Києві. Його було затримано в Одесі та вилучено зброю, з якої він учиняв злочини на території столиці", - зазначив Крищенко.

За його словами, є інформація, що цей чоловік причетний до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Установлено, що знаряддя для скоєння злочинів підорюваний зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час обшуку правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, маски, а також одяг, у якому він учиняв напади. Усі речі направили на експертне дослідження.

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"Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 КК – розбій. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу", - наголосив Крищенко.