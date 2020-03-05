Керівника шахти на Львівщині затримали за організацію "відкатів"

У Львівській області за організацію системи отримання неправомірної вигоди затримали керівника вугільної шахти.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань, слідчого управління поліції та прокуратури області були задокументовані численні факти отримання посадовцем "відкатів"... Посадову особу та представника комерційної структури було затримано під час передачі коштів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у межах кримінального провадження упродовж лютого - березня було задокументовано більше 20 фактів одержання керівником шахти неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності. Кошти були надані за можливість придбання якісного вугілля за заниженою ціною.

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Вирішується питання щодо повідомлення керівникові вугільної шахти про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), представникові комерційної структури - за ч. 3 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).