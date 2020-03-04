На Рівненщині - четверта смерть від ускладнень грипу

Смерть від ускладнень грипу зафіксовано у Рівненській області.

Про це у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Зареєстровано смерть від ускладнень грипу. Помер 65-річний чоловік із Рівного. Хворий звернувся за медичною допомогою 28 лютого та був госпіталізований в Центральну міську лікарню. Діагноз: грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Лікування виявилось неефективним, і 4 березня чоловік помер», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у хворого лабораторно був підтверджений грип А.

Читайте також: В Україні за тиждень від ускладнень грипу померли шестеро людей

Чоловік не був вакцинований проти грипу та мав ряд хронічних захворювань.

З початку року на Рівненщині це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу.