Свідкам у справі "Краяна" повідомили про підозру

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили двом особам про підозру за відмову від давання показань як свідків у справі заводу "Краян".

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Упродовж 2-3 березня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили двом особам про підозру за відмову від давання показань як свідків у справі за фактом заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету міста Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваних викликали для допиту як свідків, оскільки їм, як вважало слідство, були відомі обставини, що підлягали доказам під час досудового розслідування.

Водночас, як уточнюється, прибувши за викликом до НАБУ, ці особи відмовилась давати показання у кримінальному провадженні, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Підкреслюється, що так само ці особи вчинили і під час розгляду справи у Малиновському районному суді міста Одеси.

"Такі дії слідство вважає необґрунтованими та безпідставними, оскільки свідки не є членами сім’ї чи близькими родичами обвинувачених у справі, відтак, не мають законних підстав відмовлятися від давання показань. До того ж, відомості, які необхідно було здобути у ході допитів цих свідків, не стосувались їх особисто, а також не могли стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ними кримінальних правопорушень", - додали у пресслужбі.

Дії свідків кваліфіковано за ч.1 ст.385 ККУ ("Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків»).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

У НАБУ відмітили, що справа ВАТК "ХК "Краян" є рекордсменом за кількістю свідків, які чинять перешкоди на шляху здійснення правосуддя.

Зокрема, загалом трьом особам уже повідомили про підозру у безпідставній відмові від давання показань, зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, 24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру у справі "Краяну" депутату Олeгу Бабeнку, eкснардeпу Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці мера Одеси Труханова Альоні Поповій.

Дії нових фігурантів кримінальної справи, що стосуються компанії "Краян", кваліфіковані за ознаками ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вищий антикорупційний суд України 31 січня обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 15,8 мільйона гривень підозрюваному в справі одеського заводу "Краян" - колишньому народному депутату Олександру Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства. Заставу було внесено.

Фігурант у справі "Краяну" депутат Бабенко мав до кінця лютого внести понад 5 мільйонів гривень застави. Однак заявив, що не має достатніх коштів для внесення призначеної застави.