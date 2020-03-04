У Миколаєві — справжнє “літо”: зафіксували рекордні +19°

У Миколаєві 4 березня зафіксовано температурний рекорд – понад 19 градусів тепла. Це майже на два градуси більше за попередній, зафіксований 19 років тому.

Про це повідомив Миколаївський гідрометеорологічний центр у Facebook. «День 4 березня 2020 року подарував Миколаєву перевищення абсолютного рекорду максимальної денної температури. На 14 год. зафіксовано +19,2°. Попередній рекорд -17,5° був зафіксований у 2001 році», - йдеться у повідомленні. Читайте також: Майже літо на початку весни: синоптики сказали, де прогріє до +19° 5 березня у Миколаєві опадів не очікується. Температура вночі 3-8° тепла, вдень очікується 14-19° тепла.