Україна та Франція працюватимуть над проєктом із постачання питної води у Маріуполі

Міністерство фінансів України підписало з французькою компанією Natixis угоду, що передбачає офіційну підтримку урядом Франції проєкту з постачання питної води у місті Маріуполі вартістю до 64 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Міністр фінансів Оксана Маркарова 3 березня 2020 року підписала з французькою компанією «Натіксіс» (Natixis) Угоду про застосування до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з постачання питної води у місті Маріуполі. Угода про застосування регулює умови використання та погашення кредиту за Рамковим договором. Кредит надається Урядом Республіки Франція в особі компанії Natixis в розмірі, що не перевищує 64 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначений проєкт входить до пріоритетів уряду України, наголосили в Мінфіні. Його реалізація дозволить 450-тисячному Маріуполю поліпшити якість послуг із забезпечення населення питною водою.

Кредит надається терміном на 30 років, із пільговим періодом у 10 років під ставку 0,08% річних. Завершення фінансування і, відповідно, реалізація проєкту мають відбутися до 31 липня 2025 року.

Реалізовувати проєкт буде комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».