У Харкові 350 правоохоронців стежитимуть за правопорядком під час футбольного матчу

У Харкові охорону публічного порядку під час футбольного матчу «Шахтар» - «Дніпро-1» на стадіоні «Металіст» забезпечуватимуть 350 правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області. «4 березня о 19:00 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч між командами «Шахтар» (Донецьк) - «Дніпро-1» (Дніпро)», - йдеться у повідомленні. Очікується, що спортивний захід відвідають близько 4 тисяч уболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 250 працівників Нацполіції та 100 військовослужбовців Нацгвардії. Читайте також: Де дивитися матчі 21 туру футбольної Прем'єр-ліги України Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.