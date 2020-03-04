У Харкові 350 правоохоронців стежитимуть за правопорядком під час футбольного матчу
Укрінформ
У Харкові охорону публічного порядку під час футбольного матчу «Шахтар» - «Дніпро-1» на стадіоні «Металіст» забезпечуватимуть 350 правоохоронців.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
«4 березня о 19:00 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч між командами «Шахтар» (Донецьк) - «Дніпро-1» (Дніпро)», - йдеться у повідомленні.
Очікується, що спортивний захід відвідають близько 4 тисяч уболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 250 працівників Нацполіції та 100 військовослужбовців Нацгвардії.
Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.