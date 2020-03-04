Загиблого на Донбасі бійця Ігоря Гавриляка поховали у Львові

У Львові попрощалися із військовим Ігорем Гавриляком, який 1 березня загинув у зоні проведення ООС.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Сьогодні громада Львова попрощалась з військовослужбовцем Ігорем Гавриляком, який загинув у зоні проведення операції об’єднаних сил. Поховали Героя на Личаківському кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Львів попрощався із загиблим на війні Ігорем Гавриляком / Фото: city-adm.lviv.ua

33-річний військовослужбовець загинув 1 березня поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Ігор Гавриляк служив у 72-ій бригаді “Чорних запорожців”.

Як зазначили у міськраді, об 11.00 год. відбувся чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. Далі похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де на полі почесних поховань № 76 відбувся чин погребення.