Рибалки перекрили трасу Одеса-Рені
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми протестуємо проти проєкту режиму рибальства на 2020 рік, який запропонувало Держрибагентство, а також вимагаємо проведення аудиту в цьому агентстві, яке вважаємо корумпованим. Рибалок дістали побори інспекторів рибоохорони", - сказав журналістам один з учасників акції протесту, який відмовився представитись.
Рибалки тримають в руках плакати з гаслами "Ні - корупції в рибохороні!", "Вимагаємо аудиту в Держрибагентстві!", "Ні - організованому злочинному угрупованню!" та інші.
В акції протесту беруть участь також рибалки з Черкаської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Коментуючи ситуацію, відомий одеський еколог Іван Русєв зазначив, що місцевий "рибний патруль", як перейменували оновлену рибінспекцію, "нагинає" і кришує тих, хто платить. "Я знаю це не з чуток, а особисто сам стикався із таким свавіллям рибінспекторів в Національному природному парку "Тузловські лимани". Більше того, ця структура роздає водойми і рибні ресурси на відкуп бандитським формуванням", - додав він.
Фото: dilova.info