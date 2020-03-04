Рибалки перекрили трасу Одеса-Рені

Представники низки рибодобувних підприємств Ізмаїльського, Кілійського, Білгород-Дністровського і Татарбунарського районів Одещини вийшли у середу на акцію протесту проти корупції в рибній галузі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми протестуємо проти проєкту режиму рибальства на 2020 рік, який запропонувало Держрибагентство, а також вимагаємо проведення аудиту в цьому агентстві, яке вважаємо корумпованим. Рибалок дістали побори інспекторів рибоохорони", - сказав журналістам один з учасників акції протесту, який відмовився представитись.

Рибалки тримають в руках плакати з гаслами "Ні - корупції в рибохороні!", "Вимагаємо аудиту в Держрибагентстві!", "Ні - організованому злочинному угрупованню!" та інші.

В акції протесту беруть участь також рибалки з Черкаської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Коментуючи ситуацію, відомий одеський еколог Іван Русєв зазначив, що місцевий "рибний патруль", як перейменували оновлену рибінспекцію, "нагинає" і кришує тих, хто платить. "Я знаю це не з чуток, а особисто сам стикався із таким свавіллям рибінспекторів в Національному природному парку "Тузловські лимани". Більше того, ця структура роздає водойми і рибні ресурси на відкуп бандитським формуванням", - додав він.

Фото: dilova.info