У Житомирі заборонили шапіто і виставки з тваринами

На території Житомирської міської ОТГ заборонили пересувні цирки, зоопарки та виставки з дикими тваринами.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Житомир за гуманне ставлення до тварин! Виконавчий комітет підтримав проєкт рішення щодо заборони розміщення в межах Житомирської міської ОТГ пересувних цирків, звіринців, зоопарків, виставок із залученням диких тварин», - акцентував мер.

У проєкті цього рішення зазначається, що воно прийняте з метою захисту тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження, відповідно до ст. 1, 3, 25, 28 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2018 року мешканці Житомира за три дні зібрали необхідну кількість підписів під електронною петицією про заборону розміщення та функціонування пересувних цирків із тваринами.

Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року.