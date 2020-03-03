У Харкові на двірниках іномарки знайшли гранату РГД-5

Ручну гранату РГД-5, яку виявлено на двірниках автомобіля Subaru, припаркованого на вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові, знешкоджено.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

"Близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення, що на двірниках автомобіля Subaru, припаркованого на вулиці Гвардійців Широнінців, виявлено предмет, схожий на гранату", - йдеться у повідомленні.

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На місце події виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група Московського відділу поліції, співробітники вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області, патрульні поліцейські.

За висновками фахівців, вилучений предмет є ручною гранатою РГД-5.

Боєприпас був знешкоджений на місці.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського райвідділу поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.