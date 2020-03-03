Одеська облрада ухвалила звернення щодо недопущення посягань на свободу ЗМІ
Відповідний проєкт звернення, підготований депутатом Іваном Бойченком, підтримали 55 членів облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Нам зрозуміле бажання влади контролювати ЗМІ, але в демократичних країнах це неможливо", - акцентував у виступі на сесії депутат Юрій Басюк.
За його словами, представники журналістської спільноти також проти нових засобів регулювання ЗМІ і блогів у соцмережах, які передбачаються законопроектом №2693 «Про медіа», зареєстрованим 27 грудня у Верховній Раді.
В ухваленому на сесії зверненні на адресу Президента і Кабміну України зазначається, що депутати Одеської облради "вкрай стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом навколо діяльності незалежних ЗМІ в Україні".
Сесія облради також ухвалила звернення до Верховної Ради України щодо зняття з розгляду законопроєктів №№ 2232, 2448, 0870 та 235, спрямованих, на думку одеських депутатів, на знищення галузі мисливського господарства, а також рішення про "інвентаризацію земельних ділянок, які були надані у користування працівникам соціальної сфери та пенсіонерам з їх числа, а також виключення будь-яких обмежень на користування такими земельними ділянками".
Крім того, одеські депутати проголосили нинішній рік на території області "Роком пам’яті і слави всіх учасників бойових дій на честь перемоги у Другій світовій війні".
Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №2693 "Про медіа", який складається зі 124 статей.
Законопроєкт "Про медіа" (№2693), зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.
Фото: oblrada.odessa.gov.ua