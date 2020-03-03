У Львові представники сіл і ОТГ протестували проти об'єднання з обласним центром

У Львові під будівлею обласної держадміністрації пройшла акція протесту представників довколишніх сіл і об'єднаних тергромад проти приєднання до Львівської ОТГ.

Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Зустрівся із представниками об’єднаних територіальних громад та сіл Львівської області, які сьогодні прийшли під будівлю облдержадміністрації. Простестувальники висловили звернення щодо створення власних ОТГ та небажання об’єднуватись зі Львовом", - написав Козицький.

Голова ОДА зазначив, що Львівщина формуватиме ОТГ за єдиним принципом - спроможність громади. Відтак за результатами зустрічі він запропонував представникам ОТГ написати колективне звернення зі своїми пропозиціями та зауваженнями, щоб спільно розглянути гострі питання.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на акцію зібралися близько 300 представників різних сіл та міст Львівщини, які не згодні із напрацьованим форматом утворення об’єднаних громад. Учасники протесту перекривали рух транспорту вул. Винниченка. Відтак, утворився серйозний затор на вул. Підвальній.

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Зазначають, що 24 лютого Львівська ОДА скерувала у Кабмін перспективний план формування територій громад Львівської області. Ним пропонується уряду затвердити Львівську ОТГ, яка включатиме, окрім Львова, ще 15 міст і сіл. Кінцеве рішення щодо перспективного плану утворення громад прийматиме Кабмін.

Фото: zaxid.net