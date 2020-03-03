У Львові дезінфікують громадський транспорт

Через спалах коронавірусу в європейських країнах, «Львівелектротранс» проводить додаткові заходи з дезінфекції всього рухомого складу.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Двічі на день трамваї, тролейбуси, автобуси проходять дезінфекцію.

«Додатково обробляти дезінфікуючими засобами поручні і всі поверхні в салонах під час прибирання і миття рухомого складу, розпочали з огляду на спалах захворюваності на грип та ГРВІ у Львові, коли значна частина навчальних закладів була на карантині. Такі заходи продовжуються й надалі. Також з вимогою проводити додаткові заходи з дезінфекції ми звернулося до приватних перевізників", — розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Громадський транспорт Львова дезінфікують/ Фото: Маркіян Лисейко