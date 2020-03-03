У Краматорську пауерліфтери отримали нову базу для тренувань

У Краматорську на Донеччині пауерліфтери отримали нову базу для тренувань, для занять силовими видами спорту.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради.

«Пауерліфтери Краматорська завдяки ініціативі міського голови отримали нову базу для тренувань. Андрій Панков (мер) взяв участь в урочистому відкритті спортивного клубу для занять силовими видами спорту, а також передав спортсменам спеціальне обладнання», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що цей спортивний клуб площею 266,8 кв. м, знаходиться у комунальній власності територіальної громади Краматорської міської ради. До складу клубу входять: два тренувальні зали з тренажерами; спортивний зал для розминки; тренерська кімната; дві роздягальні з душовими кімнатами; три санітарні кімнати, у тому числі для спортсменів з інвалідністю.

У спортивному клубі функціонує спортивна секція пауерліфтингу під керівництвом тренера-викладача вищої категорії, майстра спорту України міжнародного класу, заслуженого майстра спорту Олексія Бичкова.