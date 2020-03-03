У Краматорську пауерліфтери отримали нову базу для тренувань
Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради.
«Пауерліфтери Краматорська завдяки ініціативі міського голови отримали нову базу для тренувань. Андрій Панков (мер) взяв участь в урочистому відкритті спортивного клубу для занять силовими видами спорту, а також передав спортсменам спеціальне обладнання», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що цей спортивний клуб площею 266,8 кв. м, знаходиться у комунальній власності територіальної громади Краматорської міської ради. До складу клубу входять: два тренувальні зали з тренажерами; спортивний зал для розминки; тренерська кімната; дві роздягальні з душовими кімнатами; три санітарні кімнати, у тому числі для спортсменів з інвалідністю.
У спортивному клубі функціонує спортивна секція пауерліфтингу під керівництвом тренера-викладача вищої категорії, майстра спорту України міжнародного класу, заслуженого майстра спорту Олексія Бичкова.