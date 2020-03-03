Побиття в одеському притулку: двом вихователям оголосили підозру

В Одесі двох вихователів обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей (колишній притулок “Світанок”) підозрюють у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

"2 березня прокурори Одеської місцевої прокуратури №2 повідомили про підозру двом вихователям спеціалізованого закладу у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 137 КК (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції Одеси.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За версією прокуратури, наприкінці липня 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один зі співробітників охоронного агентства, які прибули за викликом вихователя, побив двох неповнолітніх вихованців. Правоохоронці з’ясували, що вихователі закладу в цей час залишили неповнолітніх без нагляду, фактично не вживши передбачених заходів для їх охорони від фізичного та психологічного насильства.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами перевірки діяльності Одеського центру соціально-психологічної реабілітації дітей голова ОДА Максим Куций розпорядився 22 листопада 2019 року розпочати дисциплінарне провадження щодо начальника Служби у справах дітей Володимира Самборського. Також було відсторонено від виконання обов'язків керівника відділу соціально-правового захисту дітей Світлану Кузнецову.

Правоохоронці розслідували виявлені у колишньому притулку "Світанок" правопорушення за ознаками ч.1 ст. 127 (катування), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.3 ст. 152 (зґвалтування), ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу.

Колишній сержант Патрульної служби НПУ Одеської області Зоя Мельник повідомляла про те, що підлітків у Центрі принижували, били, катували. За її твердженням, у знущаннях брав участь представник приватного агентства “Центр”, якого після перевірки фактів насильства у "Світанку" звільнено з роботи.

7 лютого Малиновський райсуд Одеси виніс вирок охоронцю одеського приватного агентства "Центр" Миколі Дмитруку, якого місцева прокуратура звинуватила у катуванні підлітків у дитячому реабілітаційному центрі. Підсудному, що визнав свою вину та уклав угоду з прокурором, було обрано покарання у вигляді позбавлення волі на три роки - з дворічним іспитовим терміном.