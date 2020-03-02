У харківському метро затримали чоловіка з бойовими гранатами

У Харкові поліцейські вилучили дві бойові гранати у пасажира метро.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

“Працівники відділу поліції в метрополітені зупинили громадянина при проходженні турнікетного контролю на станції «Південний Вокзал». Під час огляду поліцейські виявили у рюкзаку чоловіка 1 гранату «Ф-1» та 1 - «РГД-5» із запалами до них”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, затриманий - 22-річний житель Кіровоградської області.

Боєприпаси вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюються.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Фото: hk.npu.gov.ua