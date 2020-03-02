У харківському метро затримали чоловіка з бойовими гранатами
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
“Працівники відділу поліції в метрополітені зупинили громадянина при проходженні турнікетного контролю на станції «Південний Вокзал». Під час огляду поліцейські виявили у рюкзаку чоловіка 1 гранату «Ф-1» та 1 - «РГД-5» із запалами до них”, - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, затриманий - 22-річний житель Кіровоградської області.
Боєприпаси вилучено та направлено на експертне дослідження.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюються.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Фото: hk.npu.gov.ua