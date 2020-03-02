Волинь отримала нового очільника поліції

Волинь отримала нового очільника поліції

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Укрінформ
Голова Національної поліції України Ігор Клименко представив поліції Волині нового керівника Юрія Крошка.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні, 2 березня, голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового керівника волинських поліцейських. Головне управління Національної поліції у Волинській області очолив Юрій Крошко", - йдеться у повідомленні.

У вступному слові голова Нацполіції наголосив, що визначним фактором у роботі поліції є довіра громадян.

"Попри проведену оперативну та превентивну роботу в регіоні, працювати є над чим. Нам разом із представниками інших правоохоронних відомств та місцевого самоврядування необхідно створити для громадян безпекове середовище. Я сподіваюся, що новий начальник підніме цю роботу на ще вищий рівень", - сказав Клименко.

Також Клименко подякував за роботу попередньому керівникові волинської поліції Петруі Шпизі.

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Юрій Крошко народився 25 серпня 1977 року в Житомирі. У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Службу в органах внутрішніх справ розпочав з оперуповноваженого відділу з боротьби зі злочинністю Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській області. У період з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області.

Перед тим, як очолити волинську поліцію, був начальником управління стратегічних розслідувань у Волинській області.

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