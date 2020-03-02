У Чернігові започаткували Всеукраїнський турнір на призи Наталії Скакун

У Чернігові започаткували Всеукраїнський відкритий турнір на призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун - він стартував у понеділок разом із Кубком України з важкої атлетики.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Кубок України у Чернігові проходить вже вп’яте, а турнір на призи олімпійської чемпіонки під патронатом Національного олімпійського комітету України - вперше", - йдеться у повідомленні.

Для участі у двох всеукраїнських поєдинках до Чернігова прибуло 280 спортсменів з усіх областей України.

У Чернігові стартував Кубок України з важкої атлетики / Фото: Чернігівська міськрада

Змагання важкоатлетів проходитимуть з 2 по 6 березня на базі державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" (стадіон ім. Ю. Гагаріна). Місто над Десною на них представлятимуть 13 спортсменів, більшість із яких - майстри та кандидати у майстри спорту.

Наталія Скакун - заслужений майстер спорту України з важкої атлетики, олімпійська чемпіонка 2004 року, рекордсменка світу. Виросла і спортивну кар’єру зробила в Чернігові під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Рикова. Нині вона живе на Київщині, працює старшим тренером жіночої збірної України з важкої атлетики.