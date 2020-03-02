Представили нового керівника поліції Закарпаття

Голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового керівника поліції Закарпаття - Олександра Шляховського.

Представлення нового керівника пройшло 2 березня, повідомляє пресслужба МВС.

"Голова Національної поліції України представив особовому складу полковника поліції Олександра Шляховського. Участь у заході взяли керівники Закарпатської області, міста Ужгорода, обласної прокуратури та УСБУ області", - йдеться у повідомленні.

Клименко під час представлення зауважив, що Шляховський - досвідчений поліцейський, який пройшов шлях від рядового оперативника карного розшуку до начальника кримінальної поліції Київської області.

"Його завдання разом із керівниками усіх служб поліції Закарпаття – забезпечення безпеки усіх жителів області, проведення превентивної роботи та протидія злочинності», - зазначив Клименко.

У свою чергу Шляховський подякував керівництву Нацполіції за довіру і запевнив, що колектив поліції Закарпаття готовий до виконання всіх поставлених завдань.

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До призначення керівником поліції Закарпаття Олександр Шляховський працював заступником начальника Головного управління Національної поліції в Київській області.

Фото: mvs.gov.uа