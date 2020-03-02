На Львівщині чоловік застрелив дівчину та поранив свідка

На Львівщині поліція розшукує чоловіка, який убив із вогнепальної зброї 22-річну дівчину та поранив 42-річного очевидця події, коли той намагався їй допомогти.

Про це повідомляє 2 березня відділ комунікації поліції Львівської області.

"На Львівщині поліцейські розшукують зловмисника, підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство. На території області триває поліцейська спецоперація, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення місця перебування та затримання 56-річного жителя Харківської області, причетного до скоєння цих злочинів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, 1 березня близько 21:25 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій у місті Пустомити сталася стрілянина, внаслідок чого було поранено двох осіб – молоду дівчину та чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники управління карного розшуку, Управління поліції охорони, патрульні поліцейські, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

"Проведеними заходами було встановлено, що близько 21:00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник втік на мікроавтобусі Volkswagen T5. На території Львівської області введено поліцейську операцію, до розшуку та затримання зловмисника задіяні працівники усіх без винятку підрозділів поліції Львівщини, патрульні поліцейські та співробітники інших служб", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Як зазначається, унаслідок отриманого поранення дівчина померла дорогою до лікарні у кареті "швидкої", а 42-річний мешканець Пустомитівського району з вогнепальним пораненням грудної клітки був госпіталізований.

Невдовзі в лісовому масиві між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські виявили мікроавтобус, на якому втік зловмисник.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику, – довічне позбавлення волі.

"За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани. Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування зловмисника, просимо зголоситись на оперативну лінію "102". Розшукуваний може бути озброєний!" - наголосили також у поліції.