Потрійна ДТП на трасі Харків - Дніпро: один загиблий, четверо постраждалих

На автодорозі Харків - Дніпро 2 березня, близько 4.25, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, в результаті чого одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Слідчими попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF. Після цього ВАЗ продовжив некерований рух по зустрічній смузі та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, в салоні якого перебувало 8 пасажирів. Пасажири Mercedes від госпіталізації відмовилися», - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм помер на місці пригоди, чотирьох пасажирів госпіталізували.

Наразі встановлюються всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: dp.npu.gov.ua