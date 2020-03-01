Підозра на коронавірус у двох українців, які повернулися з Італії, не підтвердилася - МОЗ

Попередні результати дослідження матеріалу, відібраного від двох захворілих осіб - з Івано-Франківської та Кіровоградської областей, - дали негативний результат на віруси грипу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що станом на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 - летальні. Одужало вже 42 294 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 449 випадків захворювання COVID-19 у 27 країнах (Італія - 1 128, Німеччина - 57, Франція - 100, Іспанія - 43, Великобританія - 25, Хорватія - 6, Австрія - 10, Росія - 2, Фінляндія - 3, Швеція - 13, Ізраїль - 7, Швейцарія - 18, Греція - 4, Грузія - 3, Норвегія-7 Румунія- 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Маріно, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Пресслужба інформує, що 28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади.

Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу, запевняє МОЗ. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

Центр Громадського здоров’я МОЗ України за підтримки ВООЗ організував та проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на спалах COVID-19.