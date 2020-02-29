Радянські шини для спецтехніки в ООС: чотирьом особам повідомили про підозру

ДБР повідомило про підозру ексзаступнику начальника ГУ Нацполіції у Запорізькій області, голові тендерного комітету, в.о. начальника відділення центру обслуговування підрозділів ГУ поліції області та приватному підприємцю у закупівлі непридатних шин для спецтехніки для ООС.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що посадовці здійснили закупівлю непридатних для експлуатації шин для комплектації спецтехніки, що мала використовуватися під час проведення Операції об’єднаних сил. Управління поліції придбало шини 1980 року випуску на суму 249 тисяч гривень. Гума купувалась під виглядом нової та призначалася для БТР-80", - йдеться у повідомлені.

Згодом шини було передано батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Запорізькій області для використання під час ООС.

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника ГУ НП у Запорізькій області, голові тендерного комітету та виконуючому обов’язки начальника одного з відділень центру обслуговування підрозділів ГУ Нацполіції в Запорізькій області та приватному підприємцю в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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У разі доведення вини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.