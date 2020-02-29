Сутички у Жмеринській міськраді: затримали ще двох депутатів і працівника мерії

На Вінниччині за вчинення хуліганських дій у будівлі Жмеринської міської ради затримано двох депутатів та працівника міськради.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

“Затримано двох депутатів Жмеринської міської ради та працівника міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція”, - йдеться в повідомленні.

Їм оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Таким чином, кількість затриманих після штурму Жмеринської міськради, що стався 27 лютого, зросла до 22 осіб.

Затримані знаходяться в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в поліції.

Як повідомлялося, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 4 з них - госпіталізовані.

Окрім того, постраждали й четверо учасників штурму міськради.

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Поліція затримала правопорушників, серед них - двох лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини". 27 лютого 19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міськради, застосували фізичну силу до поліцейських та до депутатів міськради, оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

У поліції та міській раді припускають, що причиною інциденту став розгляд міськрадою питання про недовіру в.о. міського голови й що організували цю акцію опоненти нинішнього керівника міста.

Фото: поліція