Двох українців, які повернулися з Італії, перевіряють на коронавірус

У двох людей із Івано-Франківської та Кіровоградської областей, які повернулися з Італії, досліджують зразки на наявність нового коронавірусу Covid-19.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ надійшли два повідомлення про підозру на Covid-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання.

“Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії”, - поінформували в міністерстві.

Загалом у світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах (Італія - 888, Німеччина - 57, Франція - 57, Іспанія - 32, Велика Британія - 19, Хорватія - 5, Австрія - 5, Росія - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 11, Ізраїль - 5, Швейцарія-10, Греція-4, Грузія - 3, Норвегія- -6, Румунія - 3, Нідерланди — 2, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Азербайджан, Ісландія, Литва, Сан-Маріно, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано, підкреслили в МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні для запобігання занесенню коронавірусу запроваджено температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни.