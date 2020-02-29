На Житомирщині експрокурору оголосили підозру у викраденні людини

Генеральна інспекція Офісу генпрокурора оголосила підозру у викраденні людини колишньому прокурору однієї з місцевих прокуратур Житомирської області.

Про це інформує 28 лютого Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу генпрокурора слідчими Державного бюро розслідувань 28 лютого 2020 року повідомлено про підозру колишньому прокурору однієї з місцевих прокуратур Житомирської області. Йому інкримінується вчинення викрадення людини за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 146 КК України), і вже звільнено з посади за вчинення дій, що порочать звання прокурора", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, у 2019 році прокурор разом зі своїми братом і батьком побили під надуманим приводом людину.

При цьому прокурор, імовірно, погрожував потерпілому пістолетом, помістив його до багажного відділення свого автомобіля, де утримував проти волі. Дії зазначених осіб були припинені працівниками поліції. Слідство триває, зазначили в Офісі генпрокурора.

Як раніше повідомляло агентство, на Донеччині мешканцю смт. Нікольське — колишньому прокурору — кілька днів тому було повідомлено про підозру у співпраці з терористами.