У Дніпрі на запобігання епідемії коронавірусу виділили 98 мільйонів

У Дніпрі на заходи із запобігання епідемії коронавірусу виділено з міського бюджету 98 млн грн.

Перерозподіл коштів відбувся на позачерговому засіданні виконкому міської ради Дніпра 28 лютого, поінформували у пресслужбі міськради Дніпра.

"28 лютого під час позачергового виконкому ухвалили рішення про перерозподілення 98 млн грн до резервного фонду міського бюджету Дніпра. Ці кошти направлять на вирішення оперативних питань, пов’язаних з коронавірусом, зокрема, закупівлю необхідного медичного обладнання, ліків, спецодягу, а також проведення профілактичних заходів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що майже місяць тому департамент охорони здоров’я Дніпропетровської області визначив 21-шу міську інфекційну лікарню госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу. Однак, за словами Філатова, цей заклад не має ані медикаментів і захисних костюмів, ані грошей на їх придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії. Саме тому керівництво Дніпра ухвалило рішення щодо підготовки комплексу заходів щодо можливого спалаху вірусу, аби у разі необхідності вжити оперативних дій задля безпеки та здоров’я містян.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.

В Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.