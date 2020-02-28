ВАКС відсторонив від посади голову Чернівецької облради

ВАКС задовольнила апеляцію прокурора САП та відсторонила голову Чернівецької облради, підозрюваного в отриманні хабара за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади.

Про це повідомляє САП у Facebook.

"28 лютого 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП та відсторонила голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Строк відсторонення суд визначив у межах строку досудового розслідування - до 4 квітня 2020 року.

28 лютого 2020 року Апеляція ВАКС залишила в силі рішення суду першої інстанції, за яким до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн гривень застави.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабара від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн із покладенням обов’язків. У вівторок, 18 лютого, вказана сума застави внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.

17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід.