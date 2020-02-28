На Прикарпатті не виявили жодного випадку зарадення коронавірусом

Жодного випадку захворювання коронавірусом на Прикарпатті, як і на території України, не зареєстровано.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація у Facebook.

"Станом на 16.00 28 лютого 2020 року жодного випадку захворювання коронавірусом на Прикарпатті, як і на території України, не зареєстровано", - наголосили в ОДА.

Заначається, що до Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло екстрене повідомлення про хвору жительку смт. Делятин, яка раніше перебувала в м.Анкора (Італія).

Хвора була госпіталізована в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з діагнозом "Грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією".

В ОДА додали, що за місцем проживання зроблено дезінфекцію, у хворої відібрано аналізи та надіслано до референс лабораторії у м. Київ.

Як повідомляв Укрінформ, у Івано-Франківську до клінічної інфекційної лікарні госпіталізували 63-річну жінку з Делятина, яка приїхала з Італії.

Генеральний директор КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня" Роман Остяк зазначив, що аналізи жінки відразу направили кур’єром до Києва для перевірки на наявність коранавірусу. За його словами, наразі жінка почувається себе нормально, температура впала, але кашель зберігається. Нині вона в ізольованому боксі.

За даними ЦГЗ, за підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, та її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати. Також негативні результати були і у двох людей із Долинян, Чернівецької області.