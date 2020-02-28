Вінницька міськрада додатково виділила 4,2 мільйона на очистку русла Південного Бугу
Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
«Очистка річки Південного Бугу – стратегічний проєкт для міської влади, який має на меті збалансувати екосистему річки та покращити якість питної води, адже джерелом водопостачання для міста є саме Південний Буг. Для продовження реалізації проєкту рішенням сесії 28 лютого виділено 4,2 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, русло річки Південний Буг у межах міста та місцях водозабору розчищають вже два роки поспіль. Задля цього за кошти громади у попередні роки було закуплено два земснаряди та баржу.
Вже місяць тривають роботи по реалізації І етапу проєкту з очистки ріки. За цей час з дна піднято 19 тис. кубометрів намулу. Загалом упродовж кількох років планується розчистити русло та поглибити дно на усій протяжності річки у межах Вінницької ОТГ, а це 14 км.
Фото: vmr.gov.ua