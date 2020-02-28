У китайських будівельників на Житомирщині закінчився карантин - усі здорові

У працівників, які повернулися з Китаю на будівництво об’їзної дороги навколо Житомира, завершився карантин, і всі вони здорові.

Про це після закритої наради за участю заступника секретаря РНБО голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів телеканалу C-TV.

«Ми маємо 12 громадян Китайської Народної Республіки, в яких стікає термін карантину (в одного 27 лютого, а в 11 – 28 лютого). Хочу повідомити, що жодних симптомів хвороб ми не виявили. До нас прилетіли здорові китайці, які, маю надію, зроблять нам здорову дорогу навколо Житомира», - сказав Бунечко.

За його словами, область готова до протидії коронавірусу, і наразі на Житомирщині робиться все можливе, аби запобігти його поширенню.

Як повідомляв Укрінформ, працівники китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, перебували на двотижневому карантині у боксах на підприємстві. Туди помістили тих, хто повернувся в Україну з Китаю після святкування Нового року.

Реконструкцію міжнародного шляху М-06 Київ - Чоп у Житомирській області проводить з 2018 року підрядна організація Sinohydro Corporation Limited (КНР).

За даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон на об’єкті працювали близько 40 працівників з КНР.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом.

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі, станом на 10:30 ранку сягнула 83707. За межами Китаю випадки зараження зафіксовані у 57 країнах світу, повідомляє американський Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса. Відповідно до статистики, розміщеної на сайті цього центру, станом на 10:30 п’ятниці кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом, становить 2858 осіб. Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 36563 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.