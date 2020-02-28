Кернес та захисники не прийшли на суд — засідання перенесли

Засідання Київського райсуду Полтави щодо повторного розгляду справи мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, обвинувачених у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромадану у січні 2014 року, перенесли через неприбуття кількох фігурантів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Олександр Гунченко.

"Кернес не прибув до суду, бо заздалегідь повідомив про поважну причину неприбуття. Також з поважної причини не з'явилися захисники Кернеса. З потерпілих з'явився лише один. Представники потерпілих не з'явилися", - зазначив Гунченко.

За його словами, суд переніс засідання на 20 березня.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яким інкримінувалося викрадення людини, катування та погроза вбивством двох активістів Харківського Євромадану у січні 2014 року.

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13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі". Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова. У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними за підозрою у скоєнні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 та ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України. За цими статтями загрожує до 15 років ув'язнення.